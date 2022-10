Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Kui paljud saavad öelda, et nende lemmikhobi toob neile leiva lauale ja nad lähevad igal hommikul tööle, lai naeratus näol? Neid on arvatavasti vähe. Siiski, Järvamaa ettevõtlusauhindade eelmise aasta konkursi parim perefirma OÜ HTKoda omanikud abielupaar Heimar ja Terje Kespre kasvatasid tasa ja targu oma hobist püsiva töö ning rajasid ettevõtte, mis tegutseb ja areneb. Heimari ja Terje hobi ja töö samal ajal on valmistada erilahendusega mööblit. «Kuhu ja kellele, pole oluline. Pigem kõnetab meid see, et tellimus oleks huvitav ja eriline. Tavalist diivanilauda või tooli saab poest ka osta. Meie teeme neid mööblitükke, mida poest ei leia,» selgitas Terje.

* Neljapäeviti Türi turuplatsil peetava otse tootjalt tarbijale turu ehk OTTi edulugu on ka mitme seal kaupleja läbilöömise lugu. Üks selliseid on Järva- ja Pärnumaa piiril tegutsev pagarikoda Samliku Pekker – kahe noore inimese pereettevõte, kes mõtleb ennekõike kogukonnale. Suve lõpust on Pekker ettevõte, kes valmistab Eesti parimat pagaritoodet – seemneleiba. Vähemalt nii leidis talutoidu konkursil hindamiskomisjon.