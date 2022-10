„Sisu“ tähistab uue peatüki algust rahvusvaheliselt ühe hinnatuima eesti pianisti ja helilooja Kristjan Randalu loomingus: tegu on tema esimese bigbändikava salvestisega. Ühtlasi on see New Wind Jazz Orchestra debüütalbum, millel teevad kaasa Wolf Kerschek dirigendina, Ingrid Jensen trompetil ja Ben Monder kitarril. Plaat ilmus septembri lõpus plaadifirma Whirlwind Recordings (UK) alt.