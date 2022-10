Hõimupäevade suurkontsert toimub pühapäeval ERMis

Hõimupäevadel on alati kokku saanud eri maades elavad soome-ugri rahvad. Praegusel ajal, kui ühel ja teisel pool piiri elatakse erinevates maailmades ja päriselt kohtumine on võimatu, hoiame taas suhteid pigem kirja teel.

Publiku ette astuvad Haanja Laulu ja Mängu Selts, Väike Hellero, Tartu maride ansambel Mari Kumõl, udmurdi ansambel Jumšan Gur, vadja Maaväči, ingerisoome Röntyskä, udmurdi-eesti ansambel Ar-God, mari laulja Anna Makeev ja kandlemängija Sakiko Ishii, noorteansambel Kännu Peal Käbi. Kaugemateks külalisteks on seekord Ventspilsi liivi ansambel Kāndla, ungari ansambel Korinda ning Ume saami muusik Katarina Barruk, kelle etteaste koosneb traditsioonilistest joigudest. Üle Euroopa tuuritanud ja sel kevadel ka Tallinn Music Weeki Fenno-Ugria õhtul esinenud Barruk on oma laulude ja heliloomingu eest pälvinud Rootsi ühe olulisema kultuuriauhinna Skaps Kulturbärarpris. Tema selge ja võimas hääl koos jäägitu lavalolekuga loob sügavalt puudutava, ent väga jõulise atmosfääri. See on raevukas ja samas maalähedane segu popmuusikast, traditsioonilisest joiust ning improvisatsioonilistest elementidest.