Raamatukogu teeb kummarduse käsitöömeistritele

Juubelinäitusele on käsitööseltsi liikmed toonud läbilõike sellest, mida nad aastate jooksul õppinud ja teistele õpetanud on. Kesk-Eesti käsitööselts asutati 2002. aasta suvel Jänedal ning kandis esialgu nime Kesk-Eesti käsitööettevõtjate selts. Asutajaliikmeid oli kaheksa, kellest veel on seltsis tegutsemas Silvia Aarma, Thea Vesmann ja Imbi Karu. Praegu on seltsil 14 tegevliiget. Aastate jooksul on käsitööhuvilisi koondava seltsi eesmärk olnud eesti rahvuslikku käsitööd elus hoida ja nooremale põlvkonnale edasi anda. Väga tähtsaks peab selts ka materjalide õiget kasutust ja käsitöö kvaliteeti. Käsitööseltsi üks eestvedaja, Imbi Karu, ütles, et seltsil praegu oma ruume polegi ja nad kasutavad Türi käsitöötoa ruume. «Suuremateks kokkusaamisteks võimaldab meile pinda seltsi liige Margot Marks oma OÜ Kangaspuu ruumides,» lisas ta.