Terviseamet: soovitust jooditablettide varumiseks pole

Terviseamet annab teada, et Eestis ei ole kiirgusohu tase muutunud ja soovitust jooditablettide varumiseks ei ole. Meeles tuleb pidada, et jooditablettide võtmine on vajalik ainult siis, kui on toimunud tuumaõnnetus ja inimene on õnnetuspaigale lähedal. Eesti haiglatel on tabletivaru olemas. Soome soovitused, mida äsja uuendati, on seotud eelkõige tuumajaamade asumisega riigis.