Türi hakkab otsima oma maasikat

Türi vallavalitsuse valdkonnajuht Kati Nõlvak ütles, et avaliku ruumi kunstihäki idee kasvas välja valla arengukava suvel olnud avalikest aruteludest, kus nii mõneltki osalejalt kostis mõte, et Türil võiks olla koht või huviväärsus, mille taustal oleks põhjust linna tulnutel pilti teha ja mida tuldaks vaatama ka kaugemalt. «Kui lähed Viljandisse ja teed seal tänavanurgal oleva betoonist maasika kõrval pilti, siis teavad kohe kõik, et oled Viljandis. Või võtame Olustvere lähedal asuva suure tooli ja laua – kõik on neid vist pildistanud ja teavad, kus see koht on. Need ongi täpselt need ägedad ja kutsuvad asjad, mida me kunstihäki käigus otsima hakkame,» selgitas Kati Nõlvak.