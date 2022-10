Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Viljandi maasikad, Brüsseli pissiva poisi kuju, Kopenhaagenis veepiiril kivi otsas istuv väike merineitsi või Olustvere külje all põllul asuvad hiigelmõõtu tool ja laud. Need on vaid mõned näited Eestis ja kaugemal asuvatest tuntud vaatamisväärsustest, mille juures turistid peatuvad, pilti teevad ja fotosid sotsiaalmeedias jagades teada annavad: mina olen siin! Reedel Türil peetava kunstihäki eesmärk on leida see miski, mis lähiajal ka Türi külastajaid pilti tegema kutsuks ja linna sel moel kaugemalgi tutvustaks.

* Paidelasest Meico Vettikust sai eelmisel nädalal esimene Järvamaa motosportlane, kes sõlmis lepingu Itaalia tehasmeeskonnaga TM Steels Dr. Jack. Mõne nädala pärast algab tal professionaalse motosportlase karjäär. Itaalias viibiv Meico Vettik (19) ütles, et kahtlemata on see hea uudis, mis annab tema karjäärile uut hoogu. «Leping on allkirjastatud ning ootan põnevusega juba katsesõite ja uuel rattal treenimist,» sõnas ta.