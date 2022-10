Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Laupäeval on Ambla lähedal asuval vanal kultuuripärandiga Sipelga kalmistul Eestis elanud ja tegutsenud ühe lauahaardelisima ja mõjukaima suguvõsa Dellingshausenite liikme Friedrich Adolph von Dellingshauseni ja tema abikaasa Karoline uuendatud matmispaiga pühitsemine. Dellingshausenite hauaplatsi uuenduse keskmeks on uus, väravaga metallist disainpiirdeaed. Olulist rolli kultuuripärandi teabe jagamisel kannavad kaks hauaplatsile paigaldatud teabetahvlit ja kõrval eksponeeritud esialgsest hauaplatsi malmvalust piirdeaiast säilinud osa.

* 30. septembril andis 130 sisekaitseakadeemia kadetti Paikuse õppekeskuses president Alar Karise juuresolekul ametivande. Üks kadettidest on elus kannapöörde teinud Tene Metsma Järva-Jaanist. Viis aastat Kaitseliidu Järva malevas Naiskodukaitse instruktorina töötanud Metsmal oli ammu mõte politseinikuks hakata, aga keegi ei võtnud seda tõsiselt. «Saan 35 ja tabasin end mõttelt, et pean ju elust veel 35 aastat töötama. Naiskodukaitses pole palju väljavaateid, karjääris pole võimalik liikuda ei üles ega alla. Iga aastaringiga on kõik sama: eelarve koostamine, väljaõppeplaan. Ütlesin Naiskodukaitse juhile Airi Toomingule kohe tööle minnes, et ma väga kauaks ei jää,» lausus ta.