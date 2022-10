Liiklus suurürituste ajal: kas ummikud on vältimatud?

Suurürituse ajal peab arvestama sellega, et mitmel tänaval tekivad ummikud või pannakse need üldse kinni. Liikluskorraldajad annavad endast parima, et teha inimeste elu võimalikult mugavaks ning tagada kõigi ohutus, kuid kannatamatud autojuhid tekitavad tihti korraldajatele ja kaasliiklejatele lisatakistusi.

G4Si turvajuht Tõnis Tammaru on tegelenud mitme suurürituse liikluskorraldusega – kogemus on nii rallide kui erinevate spordivõistlustega. Suurematest üritustest tõi Tammaru välja näiteks Maijooksu, Ironman triatloni ning sügiseti toimuva Tallinna maratoni. Liikluse reguleerimine käib läbi turvaplaani, mis on lepitud kokku Transpordiameti, Tallinna linnavalitsuse ja politseiga. “Isetegevust teha ei saa, kõik punktid on läbi arutatud,” märkis Tammaru. Turvaplaani koostab ürituse korraldaja ning turvafirma viib selle ellu.

Protsess käib järgmiselt: ürituse korraldaja võtab ühendust turvafirmaga, kes asub turvaplaani järgi tegutsema ning määrab, mis kohtadesse ja kui palju on vaja liiklusreguleerijaid. Ürituse ajal käib kogu juhtimine staabist, kus on kohal Päästeamet, politsei, korraldaja ning turvafirma esindajad.

Ummikud on turvaplaani sisse arvestatud

Enne igat üritust antakse läbi erinevate meediakanalite teada võimalikest ummikutest, kellaaegadest ning paikadest, kus tee suletakse. Ummikud on turvaplaani kellaajaliselt sisse arvestatud – linnajooksude ajal tekivad need enamasti hetkedel, kui suurem mass mõnda ristmikku läbib. Suurkontsertide puhul on olukord kõige pingelisem enne algust ning pärast kontserdi lõppu, kui kõik koju hakkavad sõitma.