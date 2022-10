Eesti, Läti ja Leedu välisministri ühisavaldus EL välisasjade nõukogu eel vajaduse kohta tagada vastutus Venemaa kuritegude eest Ukrainas

Hiljutised sihilikud rünnakud tsiviilelanike kodudele, koolidele ja mänguväljakutele ning tsiviiltaristule kogu Ukrainas on vaid uusim vahejuhtum Venemaa provotseerimata hirmukampaanias Ukraina inimeste vastu. Venemaa jõhkra Ukraina-vastase kallaletungi jätkudes peab EL tegutsema selle nimel, et meie poliitika keskmes on õigluse ja vastutuse tagamine Venemaa koletute kuritegude eest Ukrainas. Me peame ka edaspidi toetama Ukraina, mitme teise riigi ja Rahvusvahelise Kriminaalkohtu käimasolevaid uurimisi, sest see on asitõendite kogumisel ning Ukrainas toime pandud sõjakuritegude, genotsiidi ja inimsusevastaste kuritegude eest vastutajate kindlakstegemisel ja karistamisel võtmetähtsusega.