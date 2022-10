Uuring: Kolmandik Eesti peresid on hinnatõusuga hakkamasaamiseks pidanud kasutama sääste

„Üle poole vastajatest ütlesid, et planeerivad oma rahaasju kogu aeg. Selle üle on meil hea meel, sest see on kahtlemata rahatarkuse aluseks. Tõsi on, et oma kulutuste üle vaatamine ja eelarve pidamine on praegu veel olulisem kui veel mõne aja eest. Soovitan kindlasti kõigil mõelda läbi oma tarbimisharjumused, neid vajadusel muuta ning võimalusel koguda sääste, et tagada rahaline toimetulek ootamatuste korral,” sõnas Voomets.

Oma pere majandusliku olukorra halvenemist kuue kuu pärast peab tõenäoliseks umbes pool Eesti elanikest. Optimistlikumad on 18–34-aastased ja inimesed, kelle isiklik netosissetulek on üle 1400 euro kuus.

Rahaasjade Teabekeskuse soovitused pere rahalise seisu kontrolli all hoidmiseks:

1. Kogu endale säästupuhver. Säästupuhver on vajalik selleks, et tagada rahaline toimetulek ja meelerahu ootamatute väljaminekute korral, ka praeguses olukorras, kus hinnad on tõusnud ootamatult kiiresti. Säästupuhvri kogumist tasub igal juhul alustada ka siis, kui tundub, et esialgu on summad väikesed. Puhvriks mõeldud summat tasub hoida eraldi muudeks kulutusteks planeeritavast rahast.

2. Vaata üle oma tulud ja kulud ning koosta eelarve. Oluline samm on teha selgeks, kuhu sinu raha kulub, ning vajadusel teha muudatusi. Selleks leia harjumuspärastele valikutele soodsamaid alternatiive ning kaalu suuremate ostude puhul, kas tegu on vajaduse või kõigest tahtmisega. Asjad, mida sa ei vaja, jäta ostmata.

3. Mõtle laenuotsused hoolega läbi. Ära tee laenuotsust hetkeemotsiooni põhjalt, vaid mõtle, kas tegu on tegeliku vajadusega või mitte. Püüa lähtuda põhimõttest, et oste, mille jaoks on võimalik raha koguda, ei ole vaja teha laenu abil. Näiteks remondi või uue koduseadme jaoks saab raha koguda, kodu ostmiseks on aga laen üldiselt põhjendatud. Igal juhul tasub hinnata, kas laenu tagasimakse on jõukohane ka siis, kui intressid peaksid nt euribori tõttu tõusma. Makseraskustesse sattumisel tasub kohe pöörduda laenuandja poole, et vältida võlaringi sattumist.

4. Otsi võimalusi lisaraha teenimiseks. Mõtle, missugune seni kasutamata ressurss aitaks majanduslikult keerulisel ajal veidi lisaraha teenida, olgu selleks kinnisvara, seadmed, eriteadmised ja -oskused või aeg.

5. Püüa jääda rahulikuks ja positiivseks. Pärast langust tuleb ühel hetkel alati ka tõus. Keerulisematest aegadest saadud oskused ja õppetunnid on kindlasti kasulikud ka tulevikus. Seniks püüa oma eelarvesse mõistlikkuse piires plaanida ka rõõmupakkuvaid kulutusi, mitte üksnes hädavajalikke. Jätka investeerimise ja pensioniks kogumisega ning automatiseeri kogu säästmine, et see toimuks võimalikult mugavalt ja peaaegu märkamatult.