Maksutulu kasv kiirenes augustis 14,7 protsendini

Aktsiiside tasumise kasv jäi suvekuudel eelmisest aastast madalamaks

Aktsiiside tasumine augustis on suvekuudest kõige kõrgema kasvuga, kuid on oluliselt tagasihoidlikum aasta alguse kasvudest. Suveperioodil olid kõikide aktsiiside tasumised suuremas osas eelmisest aastast madalamad ning seda tänu üldisele hinnatõusule, mis eelkõige mõjutab sisetarbimist.

Alkoholiaktsiisi tasumine suurenes augustis 14,4 protsenti võrreldes aasta varasemaga. Kui varasemal kahel kuul oli lahja alkoholi deklareerimine varasema aastaga võrreldes languses, siis augustis suurenes nii kääritatud jookide kui õlle deklareerimine. Suvekuudele on tavapäraselt omane eelkõige lahja alkoholi populaarsus ning deklareerimine on aasta kõrgeimas punktis. Käesoleval aastal on aga suvekuudel deklareeritud keskmisest rohkem kanget alkoholi ja veini, kaheksa kuuga on deklareerimine suurenenud vastavalt 14,8 ja 15,6 protsenti.

Kütuseaktsiisi tasumine augustis jäi praktiliselt eelmise aasta tasemele, suurenedes aastaga marginaalselt 0,3 protsenti. Tasumine kütuseaktsiisilt on viimastel kuudel vähenenud oluliselt, iga kuuga väheneb kumulatiivne kasv ning tasumine eelmise aastaga võrreldes oli augusti lõpuks vähenenud juba 1,1 protsenti. Languse peamine põhjus seisneb eelkõige maagaasi tarbimise vähenemises, mida on suudetud sellel aastal üle 19 protsendi kahandada. Mootorikütuste deklareerimine püsib aasta varasemaga võrreldes väikses kasvus. Augustis suurenesid aasta varasemaga võrreldes nii bensiini kui diislikütuse kogused, kuid aasta kokkuvõttes on kasvus vaid diislikütuse deklareerimine.

Diislikütuse aktsiisimäära langetamisest tulenev positiivne mõju piirülesele tankimisele jätkus ka 2021. aastal