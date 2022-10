Lumekahurid ei pruugi sel talvel kunstlund tootma hakata

Paide spordikeskuse juhatuse liige Erich Petrovits selgitas, et eeltööd kuntstlume tootmiseks on kunagisel prügimäel paikneval tehismaastikul tehtud. Rajatud on 2,7 kilomeetrit suusaradu, millest 1,2 kilomeetrit on valgustatud. Eelmisel aastal paigaldati veetorud, millega on jaotatud alale laiali lumetootmiseks vajalik veesüsteem. Rajatud on tiik, mida pioneeripataljon aitas tänavu süvendada, et lumetootmiseks jaguks vett. Paigaldatud on ka pumbajaam.