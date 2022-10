Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Paide spordikeskus kuulutab lähiajal välja hanke lumekahurite ostuks parima pakkumise saamiseks. Hiljemalt aasta lõpuks on keskus võimeline tootma kunstlund Paide tehismaastiku 1,2 kilomeetri pikkusele valgustatud suusarajale. Paide spordikeskuse juhatuse liige Erich Petrovits selgitas, et eeltööd kuntstlume tootmiseks on kunagisel prügimäel paikneval tehismaastikul tehtud. Rajatud on 2,7 kilomeetrit suusaradu, millest 1,2 kilomeetrit on valgustatud.