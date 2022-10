Jõuluvalgus tuleb energiakriisist hoolimata

Kuigi advendiaja alguseni on veel paar kuud aega, valmistutakse omavalitsustes selleks juba praegu. Kallinevate energiahindade ja seetõttu järjest suurenevate kulude tõttu on mõni Eesti omavalitsus välja öelnud, et tänavu tulevad jõulud tavalisest mustemad. See tähendab, et advendiajaks ehitud linnades ja asulates jäävad valguskaunistused tagasihoidlikumaks või puuduvad üldse.