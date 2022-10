Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Kuigi advendiaja alguseni on veel paar kuud aega, valmistutakse omavalitsustes selleks juba praegu. Kallinevate energiahindade ja seetõttu järjest suurenevate kulude tõttu on mõni Eesti omavalitsus välja öelnud, et tänavu tulevad jõulud tavalisest mustemad. See tähendab, et advendiajaks ehitud linnades ja asulates jäävad valguskaunistused tagasihoidlikumaks või puuduvad üldse.

* Paidesse Vainu 3 katastriüksusele soovitakse ehitada 20 korteriga elamut ehitusaluse pinnaga umbes 625ruutmeetrit ja kõrgusega kuni 10,5 meetrit, samuti rajada parkla 20 autole ja umbkaudu 500 ruutmeetri suurune asfalteeritud plats. Kinnisvarafirma Arco Vara vanemmaakler ja hindaja Järvamaal Lea Kerma sõnas, et kortermajade ehituse ja selleks kruntide soetuse vastu on tema tähelepanekut mööda Järvamaal huvi vähene. «Tõsisemaid huvilisi, kes selleks plaani peavad, on mõni üksik,» sõnas ta.

* Raha väärtus muudkui odavneb, aga hinnad on üha kallimad – kas see tähendab, et varsti oleme kõik, näljasurm silme ees, toidupangast abi küsimas? Süda-Eesti sotsiaalkeskuse juhatuse liige ja Järvamaa toidupanga juhataja Tiina Larven ütleb, et kui inimene juba tunneb, et tal on probleeme – pole vahet, kas need on suurenenud võlad või raskused igapäevase toidulaua katmisega –, siis tuleks otsida abi. Mida kiiremini hakata probleemidega tegelema, seda valutum on raskustest väljarabelemine.