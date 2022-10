Hauaplatsi uuenduste valmimine innustab Pärandihoidjat uutele tegudele

Pärandihoidja nimel palub Kuusik endaga ühendust võtta kui keegi teab informatsiooni varasemate kalmistuvahtide kohta. Väga tänulikud ollakse ka vanade fotode eest. Kogutakse mälestusi kalmistust, eriti väärtuslikud on mälestused kalmistust eelmise sajandi esimesest poolest ja perede lood koos vanade fotodega.

Plaanides on välja anda raamat "Sipelga kalmistu lugu ja perede lood." Unistustes on ka Sipelga kalmistust dokumentaalfimi tegemine, selleks on teostatud filmimisi juba aastast 2019. Ainult koos kogukonna ja seotud partneritega tehakse unistused teoks. Kontakttelefon: 51 53573; e-post: kuusikufarm@gmail.com