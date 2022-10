Järvamaa toidupanga koordinaatori Esme Rõõsi üks ülesanne on toidupoe õhtustel kaubaringidel käimisega toidupanga laovarusid täiendada. «Meil on poed jagatud ära selliselt, et mina käin Paide poodides ja meie partnerid Türi poodides,» sõnas ta.