Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Pühapäeval lõppes Paide muusika- ja teatrimaja väljakuulutatud avalik konkurss, et leida idee ja selle elluviijad majas tegutsevale Paide teatrile alates järgmise aasta algusest. Konkursile olid oodatud teatri ja kaasaegse etenduskunsti valdkonnas tegutsevad üksikisikud ja loomingulised kollektiivid, kel on ideid ja energiat Paide teatri lähituleviku kujundamiseks. Paide muusika- ja teatrimaja juht ning konkursikomisjoni esimees Martha-Beryl Grauberg ütles, et tähtajaks laekus neli avaldust: kaks olid üksikisikud ja kaks loomingulised kollektiivid.

* Pühapäeval oli Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) Järva- ja Viljandimaa ringkonna üldkoosolek, kus selgus üheksa inimest, kes kandideerivad riigikogu valimistel Järva- ja Viljandimaa ringkonnas. EKRE on esimene erakond, kes sai selles valimisringkonnas oma nimekirja kokku. Üldkoosolekust võttis osa 152 EKRE liiget, kes olid nagu neli ja kaheksa aastat tagasi seda meelt, et ringkonna esinumber on Jaak Madison. Üllatuslikult ei saanud nimekirjas teist kohta praegu Madisoni asendusliikmena riigikogus olev Kalle Grünthal, vaid Türi abivallavanem Elar Niglas. Grünthal on nimekirjas kolmas. Esikolmikule järgnevad Valmar Haava, Rein Suurkask, Tarmo Hints, Priit Põder, Mart Järvik ja Annika Veidenberg.