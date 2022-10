Lapsed saavad end uuel madalseiklusrajal proovile panna

Raja paigaldas OÜ Falador Tartust, kelle tegemisi tuntakse rohkem Slackline.ee kaudu. Firma juhatuse liikme Heigo-Elmar Vahesaare sõnul hooldavad nad rada veel kaks aastat. „Käime ja pingutame trosse," ütles Vahesaar. Sarnaseid radu on nad teinud 25 ringis, enamuses Lõuna-Eestisse, aga viimasel ajal ka Tallinna erinevate lasteaedade juurde ja Lääne-Virumaale. „Rajal on 32 meetrine trosslaskumine, väiksematele mõeldud atraktsioonid nagu rippsild, aga ka jõudu nõudvaid radu, näiteks ahvirada. Madalseiklusrada on mõeldud igapäevaseks kasutamiseks alla 100-kilostele. Kõige paremini sobib see 5–12aastastele lastele, aga koos vanematega saavad hakkama ka 3–4aastased."