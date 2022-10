Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Türi vallavanem teatas esmaspäeval, et paneb 9. novembrist ameti maha, kuid vallas jätkab tööd koalitsioon, mille moodustavad edaspidi valimisliit Tulevikuvald Türi, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ja vallavolikogu liige Andrus Eensoo. Enn ütles, et kui aasta tagasi oli pidulik koalitsioonilepingu allkirjastamine, siis seekord midagi sellist plaanis pole. «Muutused pole ju suured, kõik meie lubadused jäävad kehtima. Sisuliselt pole üks koalitsiooni partner enam Reformierakond, vaid vallavolinik Andrus Eensoo,» selgitas ta. Enn märkis, et vallavolikogu koguneb uut esimeest valima järgmisel neljapäeval ja kuigi tema lahkub ametist alles 9. novembril, siis on plaanis samal istungil valida ka uus vallavanem.

* Eesti metsloomaühingu juhatuse liige Virge Võsujalg postitas teisipäeval sotsiaalmeediasse pilte, kus ta poseerib justkui ilvesega. Enamik arvas, et see on hästi õnnestunud fototöötlus, või on Võsujala Meini tõugu kassid juba nii suureks kasvanud, et annavad ilvese mõõdu välja. Vähesed teadsid, et see ongi metsik kiskja, kellele Võsujalg on nii-öelda kasuemaks.