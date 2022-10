Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Paljud teavad, et Kalle Puss on sangpommivõistlustel legendaarne kuju. Mehel täitus suvel 70. eluaastat, kuid ometi näeme teda endiselt võistlemas, kohtunikuna tegutsemas ja noortele näpunäiteid jagamas. Mida me aga ei tea, on see, et sitkel rammumehel pole aastakümnete jooksul olnud probleemi maakerale (ümbermõõt ligi 40 000 kilomeetrit – toim) kaks tiiru ja veidi rohkemgi peale joosta ning selle kõige üle ka arvestust pidada.

* Kuigi Järvamaal on ööelu peaaegu olematu, ka pole siin narkootikumide tarvitamisega justkui kunagi probleeme olnud, näitavad uuringud, et väiksemateski kohtades mõnuaineid salamahti ikkagi tarvitatakse.

* Telia on kahel viimasel aastal Türil ehitanud aktiivselt valguskaablivõrku ja nüüdisajastanud praegust vaskkaablivõrku 730 hooneni, kus asub 1270 eluruumi. Telia võrgu- ja infrastruktuuri valdkonna juht Toivo Praakel pani Telia Türi võrguarenduse arvudesse, öeldes, et ettevõte on sel ja eelmisel aastal investeerinud üle veerand miljoni euro, mis teeb sellest nende aastate kalleima investeeringu väljaspool Harjumaad.