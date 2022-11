Algavad arvamusrännaku üle-eestilised arutelud

Riigikantselei strateegiadirektori asetäitja ja „Eesti 2035“ eestvedaja Eili Lepiku sõnul näitavad arvamusrännaku ettevalmistused, et see aruteluformaat on inimeste poolt hästi vastu võetud. „Oleme läbi viinud juba neli arutelujuhtide koolitust, millelt saadud tagasiside on olnud väga hea. Arvamusrännak võimaldab lihtsa, ent tõhusa meetodi abil arutleda inimeste jaoks olulistel teemadel ning loob võimaluse anda riigi arengusuundade osas vahetut tagasisidet, mis jõuab otse poliitikakujundajate ja otsustajateni,“ rääkis Lepik. „Soovime kõigile sisukaid arutelusid ning mõnusat meeleolu, et ühises ringis Eesti tuleviku kujundamisele kaasa aidata!“