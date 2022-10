Ühtlasi andis AS Väätsa Prügila mõni nädal tagasi teada, et alates novembrist on valmis omavalitsustele riidekonteinereid huvi korral nii rentima kui ka müüma. See tähendaks, et omavalitsus võtab edaspidi endale kohustuse rõivaid sortida ja ka järgmisele jäätmekäitlejale edasi toimetada.