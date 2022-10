Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

*Paide linnavolikogu ametisse valitud linnapea Kulno Klein ei varjanudki, et astub ametisse pingelisel ajal, kus tuleb kiiresti tegutseda, et seada kuuga tasakaalu eelarve ja seejärel tagada majanduslik stabiilsus. «Aasta jooksul on Paides olnud juba kolm linnapead ja see pole hea. Me vajame püsivust,» ütles ta.

Klein märkis, et tahab linnapeana teha koostööd kõigi allasutuste, fraktsioonide ja organisatsioonidega ning juhtida linna enesekindlalt, kartmata teha ka ebapopulaarseid otsuseid, kui see peaks vajalikuks osutuma. «Usun, et saan linnapea tööga hakkama ja suudan juhtida linna kuni järgmiste kohalike omavalitsuste valimisteni ehk kolm aastat,» lausus ta.

*Temas on kange tahtmine ettevõetud ülesanded lõpuni viia, olenemata nende raskusest, aja olemasolust ja jõukohasusest. Ta märkab, mida on vaja teha, ja heal meelel võtab initsiatiivi. Pakkudes ideid ja lahendusi, kuidas asju muuta ja arendada, on ta alati eeskujuks ja paneb käed külge, kus vaja.

Just nii iseloomustatakse tänavust Helmi Tohvelmani nimelise Järvamaa maakooli eduka õpilase preemia laureaati Marta-Ann Grossfeldti, kes sai tiitli kätte ele Väätsa mõisas olnud tunnustusüritusel.

«Loomulikult on see koolile suur au. Albu kooli on maakooli eduka õpilase preemiaid tulnud muidugi ka varem, aga koolile on see alati oluline,» ütles kooli direktor Annika Orula rõõmsalt.