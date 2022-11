Suunamudimine TEMUFI noortelavastuses “U-TUBE”

Noortelavastus "U-TUBE" räägib loo ühest teismelisest neiust, kes unistab influenceriks saamisest. Mikrokuulsuse omandamisest. Mis selle kõigega aga kaasneb? Mõistagi tuntus, raha, glamuur, tasuta riided ja vitamiinijoogid, kuid pealtnäha lillelise elu telgitagustes mäslevad ka küberkiusamine, internetipedofiilia, probleemid igapäevasuhtluses ja depressioon. Lavastus heidab pilgu nendele probleemidele, lähtudes suurte ideedega neiu küsimusest "Kelleks tahan ma saada, kui suureks kasvan?" Lavastaja Peep Maasik toob välja: “Statistikast on selgunud, et 21. sajandi noorte ihaldatuim töökoht on influencer. Aga millega siis tegeleb influencer ehk suunamudija? See on ju unistuste amet, mis ühendab endas üheaegselt režissööri, operaatori, valgustaja, turundus- ja müügijuhi, dramaturgi ja loomulikult ka peaosatäitja ülesanded – kõike seda vastavalt iseenda oskustele ja vajadustele. Pealtnäha tundub vägagi lilleline elu.” Ta lisab: “Vaadates tänapäeva ühiskonda, tuleb sotsiaalmeediast ja sellega kaasnevatest võludest ja valudest rääkida.”