Paidelased asuvad kuusejahile

Konkursi tingimustes oli kirjas, et sobiv jõulupuu peab olema üle 16 meetri kõrge, kauni ühtlase võraga ja kasvama veokile ligipääsetavas kohas. Jõulupuu jääb kogu oma hiilguses linna keskväljakule kuni uue aastani. Mait Grigorjev sõnas, et meili teel saadeti ka jõulupuudest pilte, ent pelgalt selle põhjal pole siiski valikut teha võimalik ja kehtib ütlus, et oma silm on kuningas. See tähendab, et puud tuleb nende kasvukohal üle vaadata. Grigorjev avaldas lootust, et Paide tulevane jõulupuu kasvab ikka Järvamaa piires ja mida lähemal sihtkohale, seda parem.