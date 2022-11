Aasta luuleteraapiatkulmineerub jõuludeks raamatuga

Maailm muutus hetkega sürreaalseks ja mina asusin kusagil mujal. Mitte selles maailmas, mitte oma kehas. Kusagil, kus mulle tundus, et ma ei olnud kunagi varem olnud. Tasapisi hakkasin oma kehasse tagasi tulema ja avastasin, et olen oma hinges jäänud selleks kuueteistaastaseks tüdrukuks, kes ei tea maailmas toimuvast mitte midagi. Selle tüdruku maailm oli olnud pikki aastaid vooderdatud turvaliselt vajalikuga. Võiks isegi öelda, et maailma oli tema eest varjatud. Aga see tüdruk pidi edasi elama.»