Järvamaa hooldekodud kergitavad kohatasusid

Väätsa eakate kodu juhataja Tiia Mettus sõnas, et elukalliduse tõus on olnud väga suur. «Praegu kehtivate hindade aluseks on eelmisel sügisel tehtud prognoosid, siis ei osanud me paraku paljude asjadega, nagu hüppeline energiahindade tõus või Ukraina sõda, mis mõjutab ka ettevõtluskeskkonda, üldse arvestada,» lausus ta.