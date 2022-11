Laupäevase Järva Teataja tutvustus

*Et päästetegevuse suurematest muudatustest on möödunud juba üle poole aasta, on paslik tunda huvi, kuidas on lahenenud Järvamaa suuremad päästejuhtumid. Olgu meeldetuletuseks öeldud, et aasta alguse märksõnad olid päästepiirkondade ühendamine, komandode ühtse juhtimise alla viimine ja välijuhikohtade ärakaotamine. Kõik see puudutas ka Järvamaad.

Järva Teataja küsimustele vastas Rapla-Järvamaa päästepiirkonna juhataja Tanel Vahter.

Tema vastustest selgub, et osa päästjaid, kes süsteemist lahkusid on tulnud ringiga tagasi, edukalt on läinud Paide ja Türi päästekomandode ühendamine, välijuhtide ametikohtade kaotamine pole kaasa toonud juhtumite lahendamises ebakõlasid ning selle aasta lõpuks valmima pidanud Türi uus päästehoone ei valmi siiski nii kiirelt.

*Valgma külas elav Kadri Mandri hakkas eelmisel sügisel luuletama, et hinge kogunenud viha kirjutamisega ravida. Ta loodab raamatuks kogutud värsid heade hooandjate abiga jõuludeks välja anda.

«Tere, mina olen Kadri. Viieteistaastaselt kolisin kodust välja, seitsmeteistaastaselt abiellusin, kaheksateistaastaselt sain emaks, neljakümneviieselt jäin leseks. Pärast kahekümne seitsme aastast abielu jääda üksinda oli päris suur šokk.

Fataalne elumuutus neli aastat tagasi lõi Kadri Mandri maailma uppi. Ta tundis korraga kurbust, leina ja viha. Leinas aasta. Siis tahtis lõbutseda ja lõbutseski.