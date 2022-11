Ligi 2000 põtra on kütitud

Kui 31. oktoobril oli Jahise andmetel põtru kütitud 1680, siis peab arvestama seda, et juurde on lisandunud Jahisesse 72 jahipiirkonna kasutajate (2021 ‒ 59) andmed ja kokku ühendusi siis 273 (2021 ‒ 195). Kokku on jahipiirkondade kasutajaid lisandunud 40% (2021. a 23% ja 2020. a 16%). Samas on ka oluline fakt, et oktoobris oli ka viis nädalavahetust, kui tavaliselt oli neid neli.

Samas on ka näha, et kümnel kasutajal, kellel eelmisel aastal olid andmed sisestatud, on hetkel küttimise real tühjad kohad. See tähendab, et hetkel pole suudetud küttida või on andmed veel lisamata.