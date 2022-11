Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Novembriga saab Koerus ümber eluiga Ganvixi poel, kust kohalikud said kaheksa aastat osta rõivaid, pesu ja jalatseid. Poe omanik Vitali Gansen sulgeb kaupluse, sest ülalpidamiskulud ületavad juba mõnda aega tulusid. Vitali Gansen märkis, et poes on lihtne odavama hinnaklassi kaup, mis jõuab Eestisse Poolast ja Leedust. «Kuigi rõivaid ega jalatseid Koerus üheski teises poes ei müüda, on ostjaskond märkimisväärselt kahanenud ning see muudab kaupluse edasise eksisteerimise raskeks,» lausus ta. «Tänagi on läbi astunud ainult kolm inimest ja vaid üks neist ostis kolmeeurosed kindad.»

* Vanu Järva Teatajaid lapates saab teada, et Mäo ja Tallinna vahele on poliitikud lubanud neljarealise tee valmis ehitada nii palju aastaid tagasi, et praegu vajaks see juba tõsisemat remonti. Paljud on kaotanud lõputute lubaduste peale ka lootuse, kas see kauaoodatud neljarealine tee kunagi valmis saabki. Eile aga kadus viimanegi kahtlusevari, sest pärastlõunal võeti uuel teelõigul ümbersuunamise tõkked maha ja autojuhid võisid Mäost kuni pealinnani vurada mööda neljarealist teed, nagu ka Tallinnast Mäosse. GRK ehitusjuht Kaido Ivask selgitas, et ajutisi ümbersõite uuel teel enam tõesti pole, kuid poolteist nädalat käivad seal väiksemad tööd, mistõttu on kohati sõidukiirus veel piiratud.