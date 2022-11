Pipi-Liis Siemann: laste huvid on Eesti meedias kaitseta

Olen kahel käel tema seisukohaga nõus. Kahjuks peame tõdema, et Eestis see ajakirjanduseetika reegel ei kehti. Igati mõistliku põhimõtte vastu on eksitud ka varem ja paistab, et seda võidakse omakasu pärast teha hoolimatult ja karistamatult edaspidigi.

Kurb kogemus näitab, et sellised tundlikud teemad, mille detailseid asjaolusid avalikustada pole laste huvide kaitseks võimalik, on poliitilises võitluses väga mõjus relv. See ongi põhjus, miks see on saanud poliitilises omakasus küünilisuse arsenali tipp-relvaks.