Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Energiahindade tõusulaines on kuivad küttepuud sedavõrd hinnas, et Paides on linnapea puuriidast mitu ööd järjest halge varastatud. Paide linnapea Kulno Klein ütles, et Pärnu–Rakvere maantee ääres asuva õppesõiduväljaku juures on tal kümmekond ruumimeetrit kuivi küttepuid. «Kuur on mul puid täis ja need riidas ootasid seal oma aega,» sõnas ta.