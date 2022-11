Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Paides asuv Pärnu ja Raudtee tänava ristmik on viimasel ajal üha enam kõneainet pakkunud, sest seal juhtub märkimisväärselt tihti avariisid. Tõsi, inimelu pole sealne liikluskorraldus siiski nõudnud. Valdavalt on need kindlustusjuhtumiteks liigituvad plekimõlkimised, kuid häirivalt sagedased on õnnetused seal siiski. Paide linnapea Kulno Klein sõnas, et kui muidu kiputakse Paidet ringristmike pärast kiruma, siis just Raudtee ja Pärnu tänava ristumiskohta sobiks ringristmik hästi. See lahendaks seal peateega seonduvad arusaamatused.

* Suurte kaupluste kõrval sisustab Järva tarbijate ühistu nutikassadega järk-järgult ka oma väiksemaid maapoode, kust palju ruumi nõudvad tavakassad edaspidi üldse kaovad. Türi kesklinnas asuva COOP Konsumis tehti esimene suurem samm nutiajastu poole 2018. aasta suvel, kui kauplusse paigaldati kolm nutikassat. Hiljaaegu muutus nutikassade ala aga ühe tavakassa jagu veel ruumikamaks, nii et kontaktivabalt saab ostude eest maksta neljas nutikassas. Muudatusi on kesklinna kaupluses, aga ka Kalevi Konsumis teisigi.

* Kuigi oktoobris relvade loovutamise kampaania ajal Järvamaalt relvi ega lõhkematerjali ei loovutatud, oleks 20. sajandil peetud sõdu ja okupatsioone silmas pidades naiivne arvata, et meie kodud on ebaseaduslikust kraamist tühjaks saanud. Lääne prefektuuri lubadegrupi koordinaator Kristi Laas sõnas, et enamasti jõuavad vanad püstolid ja püssid politseinikeni siis, kui inimesed avastavad neid elamute või vanade talumajade remondi käigus. «Neid on leitud nii majade seest kui ka majade küljest,» lausus ta. «Padruneid leitakse eri kohtadest, aga ka maad kaevates maa seest. On olnud juhus, kus inimese lehmad tallasid koplis maad ja muda seest tulid välja padrunid, samuti leiti ükskord padruneid aiamaalt maasse maetud supipoti seest.»

* Kohalikes omavalitsustes on parasjagu käimas või peatselt tulemas jäätmekorralduses suur muudatus: uute korraldatud jäätmeveo hangetega tuleb tagada ka biojäätmete tekkekohal liigiti kogumine või ringlusse võtt hiljemalt 2023. aasta lõpuks. Esimese suurema sammu on astunud Türi vallavalitsus, kellel õnnestus saada keskkonnainvesteeringute keskuselt toetust, et soetada biojäätmete kompostreid ja konteinereid, mida korteriühistud ja eramute omanikud nüüd usinalt kasutama hakkavad.