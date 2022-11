Paide muusika- ja teatrimaja ootab näituse jaoks fotosid maja saamisloost

"Meil on juba mitmeid ajaloolisi materjale toonaste fotograafide ja Järvamaa muuseumi arhiividest, ent usume, et on ka fotosid, mida avalikkus veel näinud ei ole. Kui Sul, Su emal-isal või vanaemal-vanaisal on kirjutuslaua sahtlis, albumis, vanade fotode kastis, pööningul või keldris fotosid kultuurikeskuse ehitusest ja algusaastatest, siis ole hea ja jaga neid meiega," seisab PAMTi üleskutses.

Võib juhtuda, et mõni neist jõuab ka loodavale näitusele. Näituse kuraatorid on Meelis Pihtje ja Mari-Lill Pihtje.

PAMTi direktor Martha-Beryl Grauberg tõi näiteks, et temal on säilinud foto 10-aastasest Martha-Berylist väikeses saalis toimunud Järvamaa laste lauluvõistlusel aastal 1994. "Ma ei mäletanudki, et ka toona saatis lapsi bänd. Küll aga on mul meeles laul, mida laulsin. See oli “Kõndis kevad Kadriorus” ja sellega pääsesin edasi “Laulukarusselli” võistlusele ETVs,”meenutas Grauberg.