Arvamusrännakule on kirja pandud juba 115 arutelu, teemade pingerida üllatab

Riigikantselei strateegiadirektori asetäitja ja „Eesti 2035“ eestvedaja Eili Lepik ütles, et arvamusrännaku kuu algas hea hooga. „Esimeste arutelude ja ka laekunud tagasiside põhjal saab kinnitada, et inimesed on arvamusrännaku kui avatud valitsemist toetava aruteluformaadi hästi vastu võtnud,“ rääkis Lepik. „Aruteluteemade eelistused pakkusid meile aga üllatuse – eelkõige see, et arvamusrännaku alguses osutus enim valitud teemaks just raamatukogude uuenev tähendus, mitte kliimakriis või tehisintellekt avalikes teenustes. Teisalt on see mõistetav, sest raamatukogud on kujunenud heaks koos käimise kohaks ja inimestele läheb korda kodukandi raamatukogude tulevik.“