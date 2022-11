Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Pühapäeva ennelõunal peatus Koigi kandis Laimetsa külas Tohvre talu juures mitu autot. Järvamaa aasta isa konkursi korraldajad sõitsid õnnitlema tiitli pälvinud kolme täiskasvanud poja Janeki (44), Gerdi (41) ja Maidu (38) isa ning kaheksa lapselapse vanaisa Urmas Kulli. Visiit oli tänavusele Järvamaa aasta isale üllatus. Urmas Kull sõnas, et tiitli pälvimine põhjustas korraliku ehmatuse.

* Paide linnavalitsus kuulutas jõulukuuse otsingud välja oktoobris. Juba mõni nädal hiljem võis linnavalitsuse linnamajandusosakonna juhataja Mait Grigorjev rõõmsalt öelda, et advendikuuse toomiseks ei peagi maha sõitma kümneid kilomeetreid – sobiv puu on linnas eramu juures, mille elanikud heal meelel mitukümmend aastat maja kõrval kasvanud okkalise puu loovutavad. Kolmapäeva hommikul vuravad Nooruse tänava maja juurde kraanatõstuk ja veok ning töömehed tõmbavad sae käima. Mait Grigorjev, kes eelmisel nädalal peremehega kuuske lähemalt takseeris, ütles, et omanik loovutanuks puu juba samal hetkel.

* Pöialpoisi poeketi omanik Aivar Ausin meenutas, et kümne aasta eest Paides kauplust avades öeldi talle, et sellised poekesed peavad Paide-suguses linnas paremal juhul vastu aasta või paar. «Aga siin me oleme ja tähistame oma 10. sünnipäeva,» sõnas ta. Ausin ütles, et ise ta sellise mõttega poodi küll ei avanud. «Mõtlesin ikka, et kui Paidesse tulen, siis ka jään. Nii on olnud see Pöialpoisi kauplustega ka mujal,» märkis ta.