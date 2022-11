Korteri enampakkumise alghind on 300 eurot, tagatisraha 50 eurot, enampakkumiste lõpptähtaeg on 5. detsember kell 11.

Türi valla varahaldusspetsialist Annely Grazer andis teada, et antud korter asub kahekorruselise puitelamu esimesel korrusel ning on kahetoaline. Korter on ahiküttega, korteris puudub vesi, pesemisvõimalus ning kuivkäimla on koridoris. Korter vajab kapitaalremonti, korteris asuvad küttekolded (pliit ja ahi) aga renoveerimist.