Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Möödunud aasta juulis oli Järva vallas põhjust rõõmustada, sest riigi tugiteenuste keskus kinnitas toetuse Aravetele uue lasteaiahoone ehituseks. Vallajuhid andsid toona teada, et Aravete uus lasteaed läheb maksma 2 440 329,49 eurot. Riigi tugiteenuste keskus toetab projekti 1 098 000 euroga, mis tähendab seda, et Järva valla omaosalus on 1 342 329,49 eurot. Järva vallavolikogu esimees Rait Pihelgas sõnas toona, et vallal on eelarves raha uue lasteaia ehituseks ja ka laenuvõimekust. Abivallavanem Tiina Oraste ütles poolteist aastat tagasi, et 2022. aasta esimeses pooles lähevad Aravete lasteaia lapsed üheks aastaks kooli vanasse hoonesse asenduspinnale. Ehitushindade järsk tõus on aga plaanid pea peale pööranud. Praegu on seis selline, et lasteaialapsed on kolinud asenduspinnale, vana hoonet juba lammutatakse, kuid uue ehituseks raha pehmelt öeldes napib.