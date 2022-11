Kolmveerand Eesti elanikest oskab mõnda võõrkeelt

Võõrkeelte esikolmik on viimasel kolmel loendusel jäänud samaks. „Siiski on toimunud üks märgatav muutus – kui eelmiste loenduste andmetel oli levinuim võõrkeel Eestis vene keel, siis nüüd on selleks inglise keel,“ ütles rahvaloenduse projektijuht Liina Osila.

Võõrkeelteoskus on sooti üsna võrdne – 74% meestest ning 73% naistest räägib mõnda võõrkeelt. Küll aga on suured erinevused vanusegruppide vahel. Kõige rohkem on võõrkeelte oskajaid 15–29-aastaste seas, kus mõnda võõrkeelt valdab 90% inimestest. Kõige vähem on keelteoskajaid aga üle 65-aastaste seas (68%) ja arusaadavalt ka noorimas, 3–14-aastaste vanuserühmas (48%).