Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Peagi avab Peetri endises koolimajas uksed äsja valminud eakate kodu Villa Alfred, kus on kohta ligi poolesajale hoolealusele. Osaühing Ardis Konsultatsioonid ostis kolm aastat tagasi endise koolimaja pärast kooli ümberkolimist kunagisse Kareda vallamajja Järva vallalt kokkuleppega, et hoonesse rajatakse mõne aasta jooksul hooldekodu.

* Neljapäeval tutvustas päästeameti peadirektori asetäitja Andreas Anvelt Paide linnavolinikele plaani rajada Paidesse elamuskeskus. Ideaaljuhul võiks keskus uksed avada 2029. aastal. «Päästeamet on suhelnud Riigi Kinnisvara ASiga ja palunud alustada detailplaneeringut,» ütles Anvelt. «Meile on teada, et projektijuht on valmistamas ette hanget. Kui kõik läheb plaanipäraselt, peaks kahe aasta jooksul olema detailplaneering valmis. Detailplaneeringu maksavad kinni siseministeerium ja päästeamet.»

* Kuigi on üldteada tõde, et kord juba täiskiiruse saavutanud rong rööbasrajal kohe pidama ei saa, leiab nii mõnigi autojuht ja jalakäija, et seda võiks siiski järele proovida. Nii on tähelepanematusest, kiirustamisest, aga ka lihtsalt rumalusest tänavu Järvamaal juhtunud mitu raudteeõnnetust. Kui õnnetustele lisada rongikaamerate jäädvustatud ohuolukorrad, kus traagilistest tagajärgedest on jäänud puudu ainult mõni sekund, on pilt Järvamaast veelgi mustem.