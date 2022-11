Sotsid võtavad valimiste eel teemaks palgad ja elujärje

Läänemetsa sõnul on praegu käimas kaks sõda - üks neist Ukrainas ning teine siinsamas Eestis. »Sõda käib jõhkra hinnatõusu, ettevõtete laostumise ja perede vaesumise vastu. Me ei tohi kaotada kumbagi sõda.»

Esimehe sõnul on Ukraina saavutanud paljude jaoks uskumatu edu ainult tänu rahvusvahelisele solidaarsusele. »Ka Eesti inimeste parema elujärje võti on solidaarsus, kuid sotsiaaldemokraadid ei ole mitte ainult idealistid, vaid ka realistid. Saame aru, et praegune toimetulekukriis Eestis ei pruugi olla lühiajaline - tohutu hinnatõus on pannud raja maha rasketeks aegadeks, ent see kõik välditav ja suund muudetav.»