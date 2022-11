Aukodanik jõudis tunnustust vastu võtma kaks kuud hiljem

«Ohh, see on nüüd küll väga üllatav, sellist uudist küll ei osanud oodata,» oli vastne aukodanik südamest üllatunud, kuuldes septembris uudist, et just tema on selle tiitli pälvinud. Ta ei osanud ka pakkuda, kes ja miks just tema kandidatuuri välja pakkus. «Võtab kohe täitsa kukalt kratsima,» nentis ta ja lisas, et on siiralt tänulik sedavõrd suure tunnustuse eest.