Lauri Läänemets: aastakümnetega jõuetuks kärbitud riigis kannatab kriisiajal tavainimene

Pikemas perspektiivis tagab hoolekandereform selle, et edaspidi on eakate eest hoolitsemine riigi, mitte omaste kohustus. Tehtud on, aga seda on vähe. Sada päeva valitsuses näitasid, et õhukeseks kärbitud riik on jõuetu ega suuda anda inimestele kindlustunnet ja heaolu, eriti kriitilistel aegadel.