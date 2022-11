Lasteaias langes temperatuur 16-17 soojakraadini

Aravete lasteaia õppealajuhataja Mariana Väärtnõu sõnul andsid nad esmaspäeval, 21. novembril tõepoolest vanematele teada, et lasteaias on jahe ja seepärast võiks lapsed veidi soojemalt riidesse panna. „Esmaspäeva hommikul oli ruumides 16–17 soojapügalat. Tõime koheselt rühmadesse lisakütteallikad ja lõunaks oli enamikes rühmades soovitud temperatuur saavutatud," ütles ta. Nõutav on 21 soojakraadi.