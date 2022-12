Liikumissarja esimene nädal viib külastama spordiobjekte

Kaardile on märgitud punase joonega rada, kus need objektid peaksid asuma. Kindlaid kontrollpunkte ette ei anta. Küll antakse osalejatele 12 pilti erinevate Türi valla spordiobjektidega, mis tuleb sellelt ringilt üles leida. Võimalik on valida omale sobiv liikumissuund või teha ülesannet mitme päeva jooksul. Oleks tore, kui osalejad leiaksid üles vähemalt kaheksa etteantud objekti. Igas kontrollpunktis on olemas täht, millest saab kokku esimese nädala tunnussõna. Tagasisidet tuleks anda aadressile tyrispordikool@gmail.com, kui kirjutate osalejate nimed ja leitud tähed või tunnussõna.