Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Sargvere küla Paide linnas näitas head eeskuju, rajades kohe esimeste külmakraadidega asfaltkattega spordiplatsile liuvälja. Advendiaja alguseks oli jää juba sedavõrd tugev ja sile, et külarahvas ja inimesed kaugemalt võisid uhkeid uisutiire teha.

* Haridus- ja noorteamet avaldas gümnaasiumide riigieksamite tulemused. Postimehe kokku pandud pingerea järgi oli kolme eksami kokkuvõttes Järvamaa parim kool Paide gümnaasium, mille leiab 50. kohalt.

* Juba aastaid on jõulude ajal rõõmustanud Järva valla lapsi jõuluvana Preedik, kes sõidab mööda valda ringi jõuluvana sõidukiks tuunitud tuletõrjeautoga ja jagab kommipakke. Laupäeval tegid päkapikud Preedikule jagada 1500 kommipakki, mida on nii palju, et neist saavad suu magusaks ka Paide ja Türi­ lapsed. Preedik andis teada, et 22. detsembril liigub ta Järva vallas, aga 23. detsembril tiirutab ringi Paides ja Türil.

* Pühapäeva pärastlõunal kihas Wittensteini tegevusmuuseumi õu inimestest, kes suure jõulupuu all sooja jooki rüüpasid, värskeid pirukaid sõid ja jõuluvana kingikotti käsitööd ostsid. Jõulupuu all laua taga istuvad Heli Kõiv ja Rita Ruiso ütlesid naeru kihistades, et ei teagi, kas paarist lonksust hõõgveinist või maha sadanud lumest, kuid jõulutunne on neile hinge pugenud. «Tõesti väga tore ettevõtmine! Tahame neid Wittensteini inimesi kohe väga kiita, et nad sellise toreda ürituse siin on korraldanud,» ütles Kõiv.

* Eesti Konservatiivsest Rahvaerakonnast riigikokku pürgivad Kalle Grünthal, Mart Järvik ja Elar Niglas kohtusid pühapäeva pärastlõunal Türi kultuurikeskuses valijatega, et selgitada, mida nemad Toompeale pääsedes teeksid. Kalle Grünthal nimetas kaks teemat, miks ta tahab riigikogus jätkata. Need on parvlaeva Estonia hukkumise põhjused ja koroonavaktsiini kahjud. Pikemalt peatus Grünthal Estonia teemal. Ta hoiatas, et Reformierakond pole laevahuku põhjuste uurimisest huvitatud, kuid tema arvates tuleks sellega edasi minna seni, kuni kõik küsimused on vastuse saanud.