Kunstigaraažis ootab uudistamist seinatäite viisi maale

Kunstigaraažis, mis asub Tööstuse 36 hoone sisehoovis, on keskpäevast uudistada seinte täied kunsti, peamiselt maale. Sinna on koondatud sellised teosed, mida saab osta. Pärastlõunal kella kahest algavad oksjonid, kus kunstiteoste hinnad hakkavad pihta viiest eurost, mõni suuremate mõõtmete või erilisema väärtusega töö on veidi kallima alghinnaga.