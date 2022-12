Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Paides Tööstuse tänava lõpus endise koondise Auto territooriumil asub hulk garaaže. Laupäeva keskpäevast on neist üks avatud kõikidele kunstisõpradele. Kui sellesse garaaži sisse kiigata, siis ei torka sealt silma mõnda remonti vajavat sõidukit, õlitünni ega rehvivirnu, vaid kõik seinad on hoopis täis kunsti. Laupäeval algava kunstinädalavahetuse ajal saab garaažist kauneid maale ka osta. Pärastlõunal kell kaks alustavad kunstioksjonid, kus teoste hinnad hakkavad pihta viiest eurost, aga mõni suuremate mõõtmete või erilisema väärtusega töö on ka veidi kallima alghinnaga.